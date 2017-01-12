Бурлак: «Я точно остаюсь в „Рубине“»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о подготовке ко второй части сезона, а также заверил, что остается в казанской команде.

«„Рубин“ действительно стали играть лучше. Дай бог, чтобы после сборов прибавили еще. Соскучились, и хочется тренироваться. Правда к мячами не притрагивались, задания были только в тренажерном зале и на беговой дорожке. Поэтому, думаю, что первое время придется повоевать с мячом.

Трансферные слухи? Я точно остаюсь в команде. Мне вообще никто [по этому поводу] не звонил за месяц. Только ребята».

Сам игрок ранее говорил о желании вернуться в «Локо».