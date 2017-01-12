МЮ включился в борьбу за Дибалу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Ювентус, Дибала Пауло, Моуриньо Жозе
Сегодня, 13:28 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» летом составит конкуренцию «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сумма трансфера может превысить 100 млн евро. Инициатором приглашения аргентинца якобы выступает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.
Также отмечается, что у МЮ и «Юве» сложились теплые отношения после сделки по Полю Погба. В свою очередь Дибала дружит с французским игроком, что также может стать дополнительным аргументом в его выборе.
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