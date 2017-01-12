МЮ включился в борьбу за Дибалу

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» летом составит конкуренцию «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сумма трансфера может превысить 100 млн евро. Инициатором приглашения аргентинца якобы выступает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

Также отмечается, что у МЮ и «Юве» сложились теплые отношения после сделки по Полю Погба. В свою очередь Дибала дружит с французским игроком, что также может стать дополнительным аргументом в его выборе.