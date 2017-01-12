Рейтинг@Mail.ru

МЮ включился в борьбу за Дибалу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Ювентус, Дибала Пауло, Моуриньо Жозе
Сегодня, 13:28 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» летом составит конкуренцию «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сумма трансфера может превысить 100 млн евро. Инициатором приглашения аргентинца якобы выступает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

Также отмечается, что у МЮ и «Юве» сложились теплые отношения после сделки по Полю Погба. В свою очередь Дибала дружит с французским игроком, что также может стать дополнительным аргументом в его выборе.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:46, редактировал Сегодня 13:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:38 Слухи «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ следят за Лалланой 1
12:46 Слухи «Интер» подготовил 78 млн евро для летнего трансфера Верратти 20
12:33 Эллардайс: «Бентеке не продаётся» 0
11:57 Терри не хочет переходить в «Борнмут» 9
10:25 «Хебей Чайна Форчун»: «Мы никогда не делали предложений по Хамесу» 6
07:52 Слухи Билья отклонил предложение из Китая, но может перебраться в США 6
07:28 Слухи Халилович может перейти в «Валенсию» 5
07:13 Маротта подтвердил интерес «Ювентуса» к защитнику «Шальке» Колашинацу 4
02:37 Слухи ПСЖ нацелился на форварда «Бенфики» Жонаса 3
02:03 Слухи Бельфодиль близок к переходу в «Эвертон» за 10 млн фунтов 1
все материалы по этой теме
Турниры