«Твенте» получит 5 % от возможной продажи Промеса

Бывший клуб полузащитника «Спартака» Квинси Промеса «Твенте» может немного заработать, если «красно-белые» продадут своего лидера. От будущей продажи хавбека голландский клуб получит 5 %.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года примерно за 12 млн евро. Этой зимой интерес к игроку проявлял «Ливерпуль». Москвичи оценили своего полузащитника в 25 млн фунтов стерлингов.