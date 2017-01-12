«Твенте» получит 5 % от возможной продажи Промеса
Сегодня, 14:51 | Источник: Voetbal International | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший клуб полузащитника «Спартака» Квинси Промеса «Твенте» может немного заработать, если «красно-белые» продадут своего лидера. От будущей продажи хавбека голландский клуб получит 5 %.
Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года примерно за 12 млн евро. Этой зимой интерес к игроку проявлял «Ливерпуль». Москвичи оценили своего полузащитника в 25 млн фунтов стерлингов.
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Мы по долгам платим.
Мы по долгам платим.
Вот взять вас. В каждом интервью про Спартак че нить, да спросят, или ваши сами сболтнут.
Ваш цыган, аж новую мантру выучил: Спартак, Спартак, Спартак. И слезы катятся.
-Расскажите, господин луческу, как вам пребывание в России, какие планы?
-СПААААААРТААААК! И слезы капают.
При том, у нас с вами, даже не дерби. С Динамо Киев было дерби, с цска дерби. А вы кто? Выскочки, без истории.
На Промеса он бочку катит. Промес чет в Китай не убежал, как ваши топовые покупки.
Постыдились бы, лучше б вибро арену достроили, а чтоб не дрожала, можно взять стыренные бабки и подложить под газон, все дешевле будет, чем если вы очередных денег попросите.
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Искусственно поддерживают интерес.
Не стоит обращать внимания.
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Кто такой ценник повесил на него? Лопп и Миаф?
15 евролямов - его красная цена.
Но не только движуха на рынке отразилась на стоимости составов. Transfermarkt обновил данные, прикрепив к игрокам новые ценники. Из десятки самых дорогостоящих футболистов по итогам прошлого месяца подорожали только спартаковцы: Промес — плюс 3 млн, Фернандо — плюс 1. Почти все лучшие игроки ЦСКА и «Зенита» подешевели.
Впервые за 11 лет «Спартак» обошел ЦСКА по трансферной стоимости игроков. Последний раз такое было в 2006-м. Тогда красно-белые также были вторыми, уступив только «Динамо».
За месяц премьер-лига «похудела» еще почти на 80 млн. Какая-то активность на рынке, безусловно, наблюдается. На внутреннем рынке. По-прежнему очень мало ввозим. Зато экспорт продолжает работать. Прибавьте сюда отрицательную динамику стоимости многих дорогих игроков. Как видно в таблице выше, подешевели Акинфеев, Шатов, Дзагоев и Вернблум.
Да что и говорить, если «Зенит» занимает первое место с показателем 102 млн. Три года назад он был бы только восьмым. Вот так нищает российская премьер-лига. Даже не набирается десяти игроков стоимостью 10 млн. В «Зените» такой остался один (Шатов), впервые за много-много лет.
БУГАГАГАГАГГА
Мы по долгам платим.