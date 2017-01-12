Жонатас: «Я хочу забивать в каждом матче»

Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о своем отпуске и поделился ожиданиями от второй части чемпионата России.

«Отпуск я провел в Бразилии со своей семьей, было очень весело, по-домашнему. Перед вылетом в Казань в аэропорту меня провожало много родственников. Не так часто удается видеться с ними, поэтому все хотели пожелать мне удачи. Это было очень приятно, такие встречи придают сил и вдохновения. Большую часть времени в отпуске проводил с супругой и дочками. В Бразилии сейчас жарко, плюс 30, поэтому часто ходили на пляж, много купались.

В первой части чемпионата мне удалось забить восемь мячей, и я постараюсь продолжить в том же духе, хочу забивать в каждой игре. Нам нужно думать о будущем, скоро начинается очень важная вторая часть чемпионата. „Рубину“ необходимо улучшать свои позиции в таблице и стараться добиваться победы в каждом матче».