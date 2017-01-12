Рейтинг@Mail.ru

Мармазов: «В „Шахтере“ Луис Адриано отбил полголовы одноклубнику во время драки»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Шахтер Дн, Спартак М, Адриано Луис, Гладкий Александр
Сегодня, 16:11 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов поделился ожиданиями от скорого перехода нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак». Ранее, напомним, бразилец выступал за «горняков».

«В „Милане“ у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно посмотреть на бразильца в „Спартаке“ с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску. 

Помню, как в „Шахтере“ во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло, и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:30 Фото Ибрагимович: «Я завоевал Англию за три месяца» 14
11:08 Оскар: «Не думаю, что переезд в Китай - это шаг назад» 18
10:38 Суарес: «Месси - лучший в мире, он это показывает в каждой игре» 99
Вчера
23:34 Глеб: «Жалел бы, если бы не перешёл в „Барселону“ в своё время» 4
20:53 Ле Грэт: «Нужно расширить число участников чемпионатов мира из Африки и Азии» 7
18:41 Мюллер: «Хочу играть чаще, но на первом месте - интересы „Баварии“, а не моё эго» 6
18:30 Зидан: «Завтра „Севилья“ постарается устроить стартовый штурм» 17
18:00 Чичарито: «Мне не стыдно признаться, что в последних матчах я выступаю слабо» 5
17:22 Иммобиле: «Цель-минимум „Лацио“ - пробиться в Лигу Европы» 4
13:39 Кемпес: «Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы быть одним из величайших» 86
все материалы по этой теме
Турниры