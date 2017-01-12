Мармазов: «В „Шахтере“ Луис Адриано отбил полголовы одноклубнику во время драки»

Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов поделился ожиданиями от скорого перехода нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак». Ранее, напомним, бразилец выступал за «горняков».

«В „Милане“ у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно посмотреть на бразильца в „Спартаке“ с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в „Шахтере“ во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло, и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции».