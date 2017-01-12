Кавазашвили: «Самедов затормозит игру „Спартака“»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили полагает, что «красно-белым» не следует подписывать полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.

«На мой взгляд, „Спартак“ допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова. Он им не подходит, несмотря на то, что Александр начинал в команде „красно-белых“. После того, как ушел Самедов, „Спартак“ нашел достаточно универсальных футболистов. Мне непонятны их действия. „Красно-белые“ должны усилить те позиции, в которых есть наибольшая вероятность провала.

С правой же стороны опасности нет. У них прекрасно наиграна система подключения правого защитника в атаку, и зачем это искусственно ломать? Если придет Самедов, он будет выступать на правом фланге и никуда оттуда не денется. Это неправильно для спартаковской игры, это сузит общие функции команды. Я считаю, что Александр затормозит игру „Спартака“».

Ранее сообщалось, что до разрешения ситуации с переходом в «Спартак» 32-летний полузащитник будет работать с молодежным составом «железнодорожников».