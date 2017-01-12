Рейтинг@Mail.ru

Тренер вратарей Чанов сменил ЦСКА на тульский «Арсенал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, ЦСКА, Арсенал Т
Сегодня, 16:43 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов покинул клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала». Место Чанова в штабе молодежки займет тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин.

Чанов работал в системе ЦСКА с перерывами с 1995 года.

Ранее москвичей также покинул полузащитник Александр Цауня.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:43, редактировал Сегодня 17:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:37
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:33
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:32
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:30
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:12
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:08
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:03
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:00
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 17:00
ответ пользователю FILL3287 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:56
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 16:55
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 16:51
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:46
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
05:52 Семак: «Должен был ехать на зимние сборы „Баварии“, но судьба распорядилась иначе» 11
02:52 Семак: «Мое дело – продолжить начинания Ганчаренко» 6
02:04 Слухи Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита» 7
10 января 2017
11:09 Слухи Тренер академии «Зенита» станет ассистентом Семака в «Уфе» 18
09 января 2017
15:08 Слухи «Зенит» предложил Тимощуку стать помощником Луческу и контракт на 1.5 года 46
06 января 2017
13:38 Гордеев возглавит «СКА-Хабаровск» 3
02:07 Григорян: «Меня задевает, как Шалимов оказался в „Краснодаре“» 73
05 января 2017
12:14 Официально Григорян возглавил «Анжи» 122
04 января 2017
12:22 Фото Олегу Романцеву - 63 63
07:47 Хави Грасия: «Не хочу ослаблять команды, игравшие важную роль в моей жизни» 3
все материалы по этой теме
Турниры