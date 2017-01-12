Тренер вратарей Чанов сменил ЦСКА на тульский «Арсенал»

Тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов покинул клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала». Место Чанова в штабе молодежки займет тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин.

Чанов работал в системе ЦСКА с перерывами с 1995 года.

Ранее москвичей также покинул полузащитник Александр Цауня.