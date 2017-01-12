Тренер вратарей Чанов сменил ЦСКА на тульский «Арсенал»
Сегодня, 16:43 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов покинул клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала». Место Чанова в штабе молодежки займет тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин.
Чанов работал в системе ЦСКА с перерывами с 1995 года.
Ранее москвичей также покинул полузащитник Александр Цауня.
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Сегодня 16:46
Вячеслав Викторович,Спасибо за все,а особенно за Игоря!)
Удачи Вам в дальнейшем и здоровья!
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за рекорд в ЛЧ спасибо забыл сказать.
Нашёл Илья Муромец подкову, принёс домой - хотел к стене прибить, перевернул - а там лошадь.
Уважаю!!!
Правильно сделал. Пушкарям по сути армейцам надо помогать.
Вот ток что то ни о самой молодежки ни о тренерах прославленных от спартака не слышно уж сколько лет! Или за закрытыми дверьми выращивают будущих чемпиенов?)) Хотя судя по взятому Федуном трансферному курсу (бразильцы и остальные) может уже и нет школы то у народной?)0
Удачи Вам в дальнейшем и здоровья!