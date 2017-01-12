«Ливерпуль» нацелился на хавбека «Ювентуса»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Ливерпуль, Кассата Франческо
Сегодня, 17:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Франческо Кассаты.
19-летний хавбек нынешний сезон проводит в аренде в «Асколи».
По слухам, «Ливерпуль» предложит за перспективного футболиста 10 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» в свою очередь интересуется полузащитником «красных» Адамом Лалланой.
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