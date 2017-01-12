Рейтинг@Mail.ru

«Ливерпуль» нацелился на хавбека «Ювентуса»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Ливерпуль, Кассата Франческо
Сегодня, 17:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Франческо Кассаты.

19-летний хавбек нынешний сезон проводит в аренде в «Асколи».

По слухам, «Ливерпуль» предложит за перспективного футболиста 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в свою очередь интересуется полузащитником «красных» Адамом Лалланой.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:27 Слухи Зюле согласовал пятилетний контракт с «Баварией» 2
13:38 Слухи «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ следят за Лалланой 5
13:28 Слухи МЮ включился в борьбу за Дибалу 13
12:46 Слухи «Интер» подготовил 78 млн евро для летнего трансфера Верратти 22
12:33 Эллардайс: «Бентеке не продаётся» 0
11:57 Терри не хочет переходить в «Борнмут» 9
10:25 «Хебей Чайна Форчун»: «Мы никогда не делали предложений по Хамесу» 6
07:52 Слухи Билья отклонил предложение из Китая, но может перебраться в США 6
07:28 Слухи Халилович может перейти в «Валенсию» 5
07:13 Маротта подтвердил интерес «Ювентуса» к защитнику «Шальке» Колашинацу 4
все материалы по этой теме
Турниры