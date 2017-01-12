«Ливерпуль» нацелился на хавбека «Ювентуса»

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Франческо Кассаты.

19-летний хавбек нынешний сезон проводит в аренде в «Асколи».

По слухам, «Ливерпуль» предложит за перспективного футболиста 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в свою очередь интересуется полузащитником «красных» Адамом Лалланой.