Нарсинг сменил ПСВ на «Суонси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Суонси Сити, ПСВ, Нарсинг Лусиано
Сегодня, 20:47 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Антон Белюсь
«Суонси Сити» приобрел у ПСВ вингера Лусиано Нарсинга.
Сумма трансфера составила 4 млн фунтов. Сегодня игрок успешно прошел медосмотр в валлийском клубе, после чего поставил подпись под контрактом с «лебедями», рассчитанным на 2.5 года.
26-летний футболист будет выступать за свой новый клуб под 28-м номером.
Напомним, что на игрока также претендовал «Эвертон».
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