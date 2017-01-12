Нарсинг сменил ПСВ на «Суонси»

«Суонси Сити» приобрел у ПСВ вингера Лусиано Нарсинга.

Сумма трансфера составила 4 млн фунтов. Сегодня игрок успешно прошел медосмотр в валлийском клубе, после чего поставил подпись под контрактом с «лебедями», рассчитанным на 2.5 года.

26-летний футболист будет выступать за свой новый клуб под 28-м номером.

Напомним, что на игрока также претендовал «Эвертон».