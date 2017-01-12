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Дель Пьеро: «Свой самый красивый в карьере гол я забил в ворота „Фиорентины“»

Матч: ФиорентинаФиорентина-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 15.01.2017, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Дель Пьеро Алессандро
Сегодня, 22:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро накануне матча 20-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «бьянконери» вспомнил о своих подвигах в в рамках данного соперничества:

«Матч между „Фиорентиной“ и „Ювентусом“ можно считать дерби, для меня это точно так. Как и в любом дерби, в этой встрече все предыдущие достижения не учитываются.

Вероятно, свой самый красивый и значимый в карьере гол я забил в ворота „Фиорентины“. Да что там, это лучший мяч, который я когда-либо забивал».

Напомним, что ранее нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что Дель Пьеро был его кумиром.

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