Дель Пьеро: «Свой самый красивый в карьере гол я забил в ворота „Фиорентины“»
Матч: Фиорентина-:-Ювентус
Начало матча: 15.01.2017, 22:45
Сегодня, 22:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро накануне матча 20-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «бьянконери» вспомнил о своих подвигах в в рамках данного соперничества:
«Матч между „Фиорентиной“ и „Ювентусом“ можно считать дерби, для меня это точно так. Как и в любом дерби, в этой встрече все предыдущие достижения не учитываются.
Вероятно, свой самый красивый и значимый в карьере гол я забил в ворота „Фиорентины“. Да что там, это лучший мяч, который я когда-либо забивал».
Напомним, что ранее нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что Дель Пьеро был его кумиром.
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Гол шикарный, но он забивал и куда важнее мячи.