Габулов - игрок тульского «Арсенала»

Голкипер Владимир Габулов, как и ожидалось, стал игроком тульского «Арсенала». Об этом сообщает в своем «твиттере» журналист Филипп Папенков.

Напомним, что летом 33-летний страж ворот покинул московское «Динамо» и с тех пор находился без команды.