Габулов - игрок тульского «Арсенала»
Сегодня, 23:38 | Источник: твиттер журналиста Филиппа Папенкова | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер Владимир Габулов, как и ожидалось, стал игроком тульского «Арсенала». Об этом сообщает в своем «твиттере» журналист Филипп Папенков.
Напомним, что летом 33-летний страж ворот покинул московское «Динамо» и с тех пор находился без команды.
Другие материалы по теме:
20:47 Официально Фото Нарсинг сменил ПСВ на «Суонси» 3
20:38 Официально Фото Шнейдерлин - игрок «Эвертона» 10
Вчера
19:51 Официально Фото Гальярдини перешёл из «Аталанты» в «Интер» 7
06:15 Официально Фото Внук Гарринчи подписал контракт с «Брентфордом» 6
10 января 2017
20:52 Официально «Галатасарай» подписал Гарри Родригеса 1
19:50 Официально «Торино» подписал защитника АПОЭЛ 2
03:20 Официально «Херенвен» объявил об аренде хавбека «Реала» Эдегора 2
02:07 Официально Фото «Ренн» арендовал у «Лиона» Калулу 0
Или войдите через