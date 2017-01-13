Рибери: «Китай, Катар и ОАЭ? Если там хорошо платят, почему нет?»
Сегодня, 00:05 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери не исключает, что под занавес карьеры болельщики увидят его в чемпионате Китая, Катара или ОАЭ:
«Кто знает, как может сложиться жизнь. В последние годы я всегда выступал на высшем уровне. Я счастлив, что мне удалось многого здесь добиться.
Недавно я продлил контракт с „Баварией“ еще на год. Этому я тоже несказанно рад. Возможно, задержусь в клубе и на более длительный срок.
Китай, Катар и ОАЭ - это тоже варианты. Если там хорошо платят, почему нет? Но пока я счастлив в „Баварии“».
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он не хочет играть против своих
а пока бавария с ним продлевает
никуда он не уйдет
что когда он уйдет из баварии
в конце карьеры
не за что не перейдет в европейский клуб
чтоб случайно не попасть в лч против баварии!