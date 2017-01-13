Рибери: «Китай, Катар и ОАЭ? Если там хорошо платят, почему нет?»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери не исключает, что под занавес карьеры болельщики увидят его в чемпионате Китая, Катара или ОАЭ:

«Кто знает, как может сложиться жизнь. В последние годы я всегда выступал на высшем уровне. Я счастлив, что мне удалось многого здесь добиться.

Недавно я продлил контракт с „Баварией“ еще на год. Этому я тоже несказанно рад. Возможно, задержусь в клубе и на более длительный срок.

Китай, Катар и ОАЭ - это тоже варианты. Если там хорошо платят, почему нет? Но пока я счастлив в „Баварии“».