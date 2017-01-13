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Яровинский: «ЦСКА надеется закрыть вопрос с покупкой форварда как можно скорее»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА
Сегодня, 00:27 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Антон Белюсь

Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский надеется, что в ближайшее время «армейцы» сумеют подписать качественного форварда:

«Будут ли у ЦСКА трансферы этой зимой? Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно – самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.

Какого нападающего ищет ЦСКА? Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были очень хорошие и эффективные нападающие.

Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть бы не хотелось». 

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