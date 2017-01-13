Лингард и МЮ согласовали условия нового контракта

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал условия нового контракта с клубом.

По информации источника, новое трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2021 года. В контракте предусмотрена опция продления еще на сезон.

При этом жалование 24-летнего англичанина увеличится более чем в три раза: с 30 тысяч фунтов в неделю до 95 тысяч фунтов.

Напомним, что сперва клуб предлагал Лингарду контракт с зарплатой в 60 тысяч фунтов в неделю, однако игрок и его агент посчитали, что Джесси заслуживает большего.