Эзатолахи может сменить «Ростов» на «Гамбург»

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи близок к переходу в «Гамбург». Согласно источнику, агент футболиста провел встречу с представителями немецкого клуба, на которой были обговорены все детали личного контракта.

Также сообщается, что 20-летним иранским хавбеком интересовался «Сток Сити», но Эзатолахи решил перейти в «Гамбург».

Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что российский клуб продлил контракт с Эзатолахи.