Эзатолахи может сменить «Ростов» на «Гамбург»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ростов, Гамбург, Сток Сити, Эзатолахи Саид
Сегодня, 01:18 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи близок к переходу в «Гамбург». Согласно источнику, агент футболиста провел встречу с представителями немецкого клуба, на которой были обговорены все детали личного контракта.
Также сообщается, что 20-летним иранским хавбеком интересовался «Сток Сити», но Эзатолахи решил перейти в «Гамбург».
Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что российский клуб продлил контракт с Эзатолахи.
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