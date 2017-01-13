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Тульский «Арсенал» подписал Кирилла Комбарова и Владимира Габулова

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Арсенал Т, Комбаров Кирилл, Габулов Владимир
Сегодня, 06:13 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Фото: Твиттер ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Павел Молочный

Тульский «Арсенал» заключил контракты с двумя свободными агентами.

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов и экс-защитник «Томи» Кирилл Комбаров подписали полуторагодичное соглашение с «оружейниками».

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