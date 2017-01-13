Тульский «Арсенал» подписал Кирилла Комбарова и Владимира Габулова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Арсенал Т, Комбаров Кирилл, Габулов Владимир
Сегодня, 06:13 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Фото: Твиттер ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Павел Молочный
Тульский «Арсенал» заключил контракты с двумя свободными агентами.
Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов и экс-защитник «Томи» Кирилл Комбаров подписали полуторагодичное соглашение с «оружейниками».
Кирилл Комбаров пополнил стан @pfc_arsenal https://t.co/qB1C6LoPNi pic.twitter.com/ccC6I3yirs
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 января 2017 г.
Владимир Габулов стал «канониром». https://t.co/44X6CR2jPj pic.twitter.com/BiZGIuweIf
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 января 2017 г.
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