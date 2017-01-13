«Томь» оштрафовали на 45 тыс. рублей за долги по зарплате
Сегодня, 07:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженности по зарплате сотрудникам клуба. Президент клуба Сергей Жвачкин оштрафован на 15 тыс. рублей. Также ведомство обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.
Ранее представитель госинспекции труда Вадим Березовский сообщил, что после проверки задолженность «Томи» была подтверждена.
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