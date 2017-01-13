Фердинанд: «Моуриньо делает МЮ командой звёзд»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что при Жозе Моуриньо команда развивается в верном направлении.

«Погба, Мхитарян, Ибрагимович – звезды мирового класса. Только вопрос времени, когда все заиграют так, как хочет Моуриньо. Он изменил менталитет клуба, который в последние годы выбирал неверную дорогу. У МЮ появились победы, команда снова становится командой звезд, что вселяет уверенность в будущем».