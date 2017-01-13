Фердинанд: «Моуриньо делает МЮ командой звёзд»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Фердинанд Рио, Моуриньо Жозе
Сегодня, 09:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что при Жозе Моуриньо команда развивается в верном направлении.
«Погба, Мхитарян, Ибрагимович – звезды мирового класса. Только вопрос времени, когда все заиграют так, как хочет Моуриньо. Он изменил менталитет клуба, который в последние годы выбирал неверную дорогу. У МЮ появились победы, команда снова становится командой звезд, что вселяет уверенность в будущем».
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