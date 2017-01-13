Женезио: «„Лион“ постарается купить Депая»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ман Юнайтед, Депай Мемфис, Женезио Бруно
Сегодня, 14:47 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио подтвердил, что его клуб попытается купить у «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.
«Я фанат Депая. Это совершенный игрок, очень мощный, техничный, скоростной. Мы постараемся подписать его как можно скорее».
МЮ отклонил первое предложение «Лиона» в размере 15 млн евро.
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