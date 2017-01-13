Женезио: «„Лион“ постарается купить Депая»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио подтвердил, что его клуб попытается купить у «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

«Я фанат Депая. Это совершенный игрок, очень мощный, техничный, скоростной. Мы постараемся подписать его как можно скорее».

МЮ отклонил первое предложение «Лиона» в размере 15 млн евро.