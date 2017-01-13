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Гаджибеков: «Постараюсь вернуться в сборную России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Крылья Советов, Россия, Гаджибеков Али
Сегодня, 14:49 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Сергей Иванов

Новичок «Крыльев Советов» Али Гаджибеков прокомментировал свой переход в самарскую команду.

«Я счастлив стать частью „Крыльев“. Для меня это – новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С „Крыльями“ у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами – Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. „Крылья Советов“ – команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определенными задачами.

Безусловно, „Анжи“ – это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. „Анжи“ очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я – не исключение.

Могу сказать уже сейчас – я буду выкладываться на все сто процентов, хочу принести „Крыльям“ своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть, что доказывать самому себе - показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более у меня уже есть минимальный опыт – я вызывался в сборную при Дике Адвокате».

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