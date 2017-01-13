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Ибрагимович - лучший игрок декабря в Англии, Конте - лучший тренер

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед, Челси, Конте Антонио , Ибрагимович Златан, Мхитарян Генрих
Сегодня, 14:54 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом декабря в Английской Премьер-Лиге. Это первый подобный трофей для шведа. Приз лучшему тренеру достался наставнику «Челси» Антонио Конте. Итальянец стал первым, кто смог получить эту награду три месяца подряд.

Лучшим же голом декабря стал мяч полузащитника МЮ Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда».

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