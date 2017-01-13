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Туран подпишет трёхлетний контракт на 60 млн евро с китайским клубом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Шанхай Шэньхуа, Туран Арда
Сегодня, 14:58 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа». Турок дал согласие на переход в китайский клуб, который предложил ему трехлетний контракт на 60 млн евро. Сумма самого трансфера не разглашается.

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