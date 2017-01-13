«Халл Сити» арендовал Ниасса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Эвертон, Халл Сити, Ниасс Умар
Сегодня, 15:02 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
«Халл Сити» объявил о подписании нападающего «Эвертона» Умара Ниасса. 26-летний экс-форвард «Локомотива» взят в аренду до конца сезона. Ранее «Халл Сити» подписал из «Порту» полузащитника Эвандро.
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