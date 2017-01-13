Источник: «Эменике не перейдёт в „Рубин“»

Как сообщает источник, информация о том, что нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в январе станет игроком «Рубина», не соответствует действительности.

Есть основания полагать, что нигериец зимой не перейдет казанский клуб.

Напомним, что интерес к Эменике также проявляли «Локомотив», «Спартак» и «Сандерленд».