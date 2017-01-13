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Источник: «Эменике не перейдёт в „Рубин“»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Фенербахче, Рубин, Эменике Эммануэль
Сегодня, 18:02 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщает источник, информация о том, что нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в январе станет игроком «Рубина», не соответствует действительности.

Есть основания полагать, что нигериец зимой не перейдет казанский клуб.

Напомним, что интерес к Эменике также проявляли «Локомотив», «Спартак» и «Сандерленд».

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