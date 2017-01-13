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«Дженоа» арендовал у «Лацио» Катальди

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Дженоа, Лацио, Катальди Данило
Сегодня, 20:13 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Лацио» Данило Катальди до конца сезона будет выступать за «Дженоа» на правах аренды.

В составе «грифонов» 22-летний Катальди будет призван заменить ушедшего в «Ювентус» хавбека Томаса Ринкона.

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