«Дженоа» арендовал у «Лацио» Катальди
Сегодня, 20:13 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Лацио» Данило Катальди до конца сезона будет выступать за «Дженоа» на правах аренды.
В составе «грифонов» 22-летний Катальди будет призван заменить ушедшего в «Ювентус» хавбека Томаса Ринкона.
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