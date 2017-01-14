Тульский «Арсенал» подписал хавбека сборной Румынии

Тульский «Арсенал» приобрел полузащитника сборной Румынии Александру Бурчану, который примкнул к клубу на правах свободного агента.

Последним клубом 31-летнего хавбека был «Стяуа», но в январе контракт между сторонами истек.

Игрок поставил подпись под трудовым договором с «оружейниками», рассчитанным на 2.5 года.

Ранее «Арсенал» заключил контракты с еще двумя свободными агентами - Кириллом Комбаровым и Владимиром Габуловым.