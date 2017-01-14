Гвардиола не попал в список топ-10 тренеров в истории по версии УЕФА
Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Дель Боске Висенте , Фергюсон Алекс , Лобановский Валерий, Моуриньо Жозе , Сакки Арриго
Сегодня, 00:38 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
УЕФА обнародовал список топ-10 тренеров за все время существования Союза европейских футбольных ассоциаций, который был основан в 1954 году.
Стоит отметить, что в списке не нашлось места наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле несмотря на то, что он является одним из самых титулованных тренеров современности.
Добавим, что специалисты, отмеченные УЕФА, представлены без какого-либо рейтинга:
Брайан Клафф, Йохан Кройфф, Висенте Дель Боске, Сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Валерий Лобановский, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо и Арриго Сакки.
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Ну расскажи мне, странный человек, в чем я не прав.
каталонцы остались ни с чем
Совпадение?!
Уго Латтек - Чемпион Германии − 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1985, 1986, 1987
Обладатель Кубка Германии — 1971, 1984, 1986
Победитель Кубка европейских чемпионов − 1974
Победитель Кубка обладателей Кубков — 1982
Победитель Кубка УЕФА — 1979
Видать много ты знаешь про этого тренера))