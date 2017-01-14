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Гвардиола не попал в список топ-10 тренеров в истории по версии УЕФА

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Дель Боске Висенте , Фергюсон Алекс , Лобановский Валерий, Моуриньо Жозе , Сакки Арриго
Сегодня, 00:38 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

УЕФА обнародовал список топ-10 тренеров за все время существования Союза европейских футбольных ассоциаций, который был основан в 1954 году.

Стоит отметить, что в списке не нашлось места наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле несмотря на то, что он является одним из самых титулованных тренеров современности.

Добавим, что специалисты, отмеченные УЕФА, представлены без какого-либо рейтинга:

Брайан Клафф, Йохан Кройфф, Висенте Дель Боске, Сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Валерий Лобановский, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо и Арриго Сакки.

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