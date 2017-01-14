Гвардиола не попал в список топ-10 тренеров в истории по версии УЕФА

УЕФА обнародовал список топ-10 тренеров за все время существования Союза европейских футбольных ассоциаций, который был основан в 1954 году.

Стоит отметить, что в списке не нашлось места наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле несмотря на то, что он является одним из самых титулованных тренеров современности.

Добавим, что специалисты, отмеченные УЕФА, представлены без какого-либо рейтинга:

Брайан Клафф, Йохан Кройфф, Висенте Дель Боске, Сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Валерий Лобановский, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо и Арриго Сакки.