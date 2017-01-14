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Моуриньо: «Я никогда в себе не сомневался»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 02:31 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что никогда не терял веры в себя:

«Я никогда в себе не сомневался. Даже если моя карьера проходит через период без хороших результатов, сколько тренеров добивались успеха в каждом году? Я был чемпионом меньше двух лет назад. Я выиграл важнейший внутренний турнир в мире два года назад – не 20 лет назад. Я в курсе своих достоинств, я знаю свои мотивы, я знаю свои мечты, и я еще молод как тренер».

Напомним, португальский специалист попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии УЕФА.

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