Моуриньо: «Я никогда в себе не сомневался»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что никогда не терял веры в себя:

«Я никогда в себе не сомневался. Даже если моя карьера проходит через период без хороших результатов, сколько тренеров добивались успеха в каждом году? Я был чемпионом меньше двух лет назад. Я выиграл важнейший внутренний турнир в мире два года назад – не 20 лет назад. Я в курсе своих достоинств, я знаю свои мотивы, я знаю свои мечты, и я еще молод как тренер».

Напомним, португальский специалист попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии УЕФА.