Каррера встретился с Луисом Адриано и Галлиани
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Спартак М, Каррера Массимо , Адриано Луис, Галлиани Адриано
Сегодня, 06:02 | Источник: Твиттер Марко Трабукки | Редакция: Павел Молочный
В пятницу в Милане состоялась встреча главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с бразильским форвардом «Милана» Луисом Адриано и вице-президентом «россонери» Адриано Галлиани. Фотографию со встречи разместил на своей странице в Twitter агент Марко Трабукки.
Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий успешно прошел медосмотр и подпишет контракт с красно-белыми 16 января.
Простите, в Милане других шарфов не нашлось 🙈 pic.twitter.com/J4cZtQu6cI
— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 13 января 2017 г.
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