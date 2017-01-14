Каррера встретился с Луисом Адриано и Галлиани

В пятницу в Милане состоялась встреча главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с бразильским форвардом «Милана» Луисом Адриано и вице-президентом «россонери» Адриано Галлиани. Фотографию со встречи разместил на своей странице в Twitter агент Марко Трабукки.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий успешно прошел медосмотр и подпишет контракт с красно-белыми 16 января.