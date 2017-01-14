Ловчев: «Я согласен со словами Титова о Зидане»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал высказывание экс-игрока и тренера «Спартака» Егора Титова о наставнике «Реала» Зинедине Зидане. Напомним, экс-капитан красно-белых заявил, что с таким подбором игроков от тренера требуется просто правильно расставить их на поле.

«Мы многие говорим: „а что тренировать команду, где Неймар и Суарес играет?“ Я помню, когда только пришел Зидан в „Реал“, пошли эти же разговоры. Слова Титова про Зидана? А что он сказал такого? Он не сказал, что Зидан плохой тренер. Я с Егором во всем согласен, я люблю этих людей, которые играли за „Спартак“», – поделился мнением Ловчев.