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Ловчев: «Я согласен со словами Титова о Зидане»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение, Реал, Ловчев Евгений , Титов Егор, Зидан Зинедин
Сегодня, 06:54 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал высказывание экс-игрока и тренера «Спартака» Егора Титова о наставнике «Реала» Зинедине Зидане. Напомним, экс-капитан красно-белых заявил, что с таким подбором игроков от тренера требуется просто правильно расставить их на поле.

«Мы многие говорим: „а что тренировать команду, где Неймар и Суарес играет?“ Я помню, когда только пришел Зидан в „Реал“, пошли эти же разговоры. Слова Титова про Зидана? А что он сказал такого? Он не сказал, что Зидан плохой тренер. Я с Егором во всем согласен, я люблю этих людей, которые играли за „Спартак“», – поделился мнением Ловчев.

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