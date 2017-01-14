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Азар: «„Лестер“? Им тяжело. Все хотят обыграть чемпиона»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Лестер Сити, Челси, Азар Эден, Канте Н'Голо
Сегодня, 07:49 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал текущее турнирное положение действующего чемпиона АПЛ «Лестер Сити»:

«Это тяжело. Прямо как „Челси“ в прошлом сезоне – мы взяли титул – но год после чемпионства всегда тяжелый, потому что все хотят обыграть чемпиона.

Им приходится мириться с этим. Они играют в Лиге чемпионов, так что им нужно больше энергии. К тому же они потеряли одного важного игрока – Н'Голо Канте».

На данный момент «лисы» находятся в 6 очках от зоны вылета после 20 туров Премьер-Лиги.

Напомним, вчера состав чемпионов АПЛ покинул защитник Джеффри Шлупп, подписавший соглашение с «Кристал Пэлас».

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