Азар: «„Лестер“? Им тяжело. Все хотят обыграть чемпиона»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал текущее турнирное положение действующего чемпиона АПЛ «Лестер Сити»:

«Это тяжело. Прямо как „Челси“ в прошлом сезоне – мы взяли титул – но год после чемпионства всегда тяжелый, потому что все хотят обыграть чемпиона.

Им приходится мириться с этим. Они играют в Лиге чемпионов, так что им нужно больше энергии. К тому же они потеряли одного важного игрока – Н'Голо Канте».

На данный момент «лисы» находятся в 6 очках от зоны вылета после 20 туров Премьер-Лиги.

Напомним, вчера состав чемпионов АПЛ покинул защитник Джеффри Шлупп, подписавший соглашение с «Кристал Пэлас».