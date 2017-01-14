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Гвардиола: «Я доволен текущим составом „Ман Сити“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:08 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что клуб не намерен делать серьезные приобретения в это зимнее трансферное окно:

«Я доволен тем составом, что есть в моем распоряжении.

Это мнение может измениться, если нам представится хорошая возможность или кто-то получит травму, но, надеюсь, это не произойдет.

Я рад работать в „Сити“ и доволен людьми, с которыми я работаю».

Ранее СМИ распространили информацию о том, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити».

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