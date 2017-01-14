Гвардиола: «Я доволен текущим составом „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что клуб не намерен делать серьезные приобретения в это зимнее трансферное окно:

«Я доволен тем составом, что есть в моем распоряжении.

Это мнение может измениться, если нам представится хорошая возможность или кто-то получит травму, но, надеюсь, это не произойдет.

Я рад работать в „Сити“ и доволен людьми, с которыми я работаю».

Ранее СМИ распространили информацию о том, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити».