Гвардиола: «Я доволен текущим составом „Ман Сити“»
Сегодня, 10:08 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что клуб не намерен делать серьезные приобретения в это зимнее трансферное окно:
«Я доволен тем составом, что есть в моем распоряжении.
Это мнение может измениться, если нам представится хорошая возможность или кто-то получит травму, но, надеюсь, это не произойдет.
Я рад работать в „Сити“ и доволен людьми, с которыми я работаю».
Ранее СМИ распространили информацию о том, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити».
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