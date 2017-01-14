Луис Энрике: «„Лас-Лальмас“ - одна из самых зрелищных команд Ла Лиги»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 18-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса»:

«Нам предстоит провести матч против команды, которая придерживается философии, схожей с нашей. Они борются за мяч, пытаются через пас найти свободные зоны в обороне соперника и создавать моменты.

Для болельщиков „Лас-Лальмас“ - одна из самых зрелищных команд Ла Лиги. Будет трудно лишить их мяча.

Нас ожидает важная домашняя встреча, нам нужно начать постоянно набирать очки, но „Лас-Пальмас“ доставит нам трудности стремлением взять мяч под свой контроль».

Ранее Энрике прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании, где соперником «блаугранас» станет «Реал Сосьедад».