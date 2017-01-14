МЮ активирует пункт в контракте Де Хеа о продлении сотрудничества до 2020 года
Сегодня, 12:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено активировать пункт в контракте голкипера Давида Де Хеа о продлении сотрудничества еще на один год.
Ожидается, что в ближайшее время контракт с 26-летним стражем ворот будет продлен до 2020 года. При этом зарплата вратаря будет увеличена с 180 тысяч фунтов в неделю до 200 тысяч фунтов.
Ранее сообщалось, что отступные за Де Хеа составляют 60 млн евро.
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