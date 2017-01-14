Рейтинг@Mail.ru

МЮ активирует пункт в контракте Де Хеа о продлении сотрудничества до 2020 года

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Ман Юнайтед, Де Хеа Давид
Сегодня, 12:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено активировать пункт в контракте голкипера Давида Де Хеа о продлении сотрудничества еще на один год.

Ожидается, что в ближайшее время контракт с 26-летним стражем ворот будет продлен до 2020 года. При этом зарплата вратаря будет увеличена с 180 тысяч фунтов в неделю до 200 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что отступные за Де Хеа составляют 60 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:28 Официально Фото В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим 1
07:14 Слухи Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи» 2
03:25 Слухи «Локомотив» согласовал контракт с Игорем Денисовым 9
Вчера
23:18 Слухи Дибала согласовал контракт с «Ювентусом» 6
16:18 «Анжи» предложил Яковлеву и Паршивлюку пойти на понижение зарплаты 20
15:08 Официально «Спартак» разорвал контракт с Ромуло 150
08:50 Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией» 1
00:50 Слухи Лингард и МЮ согласовали условия нового контракта 0
12 января 2017
13:51 Официально Видео Жиру, Косьельни и Коклен продлили контракты с «Арсеналом» 23
09:24 Феллаини продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» 24
все материалы по этой теме
Турниры