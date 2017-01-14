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«Шальке» отказался продавать Колашинаца в «Ювентус»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Ювентус, Колашинац Сеад
Сегодня, 14:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» предпринял попытку приобрести защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца, сделав «горнякам» предложение в размере 3 млн евро, а также пообещав доплатить еще 2 млн евро в качестве бонусов, если игрок добьется определенных показателей.

Тем не менее, немецкий клуб ответил на данное предложение отказом. По слухам, «Шальке» намерен сохранить боснийца в команде до конца сезона, даже если летом игрок покинет клуб бесплатно, став свободным агентом.

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