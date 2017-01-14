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«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»: стартовые составы

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм-:-Вест БромвичВест Бромвич
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:42 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Бромвичем». 

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.

«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Ольссон, Брант, Флетчер, Якоб, Шадли, Моррисон, Филлипс, Рондон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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