Вадим Багров Китайская экспансия. Угроза или нет? Глава РФПЛ Прядкин считает, что китайские клубы угрожают европейскому футболу. «Соккер.ру» находит аргументы за и против такой точки зрения и приглашает к дискуссии. Комментариев: 20

Станислав Горин Новый «Лестер», которому не повезёт На футбольной карте не только скандалы и интриги от грандов. Например, после первого круга во Франции ПСЖ уступает клубу, о котором «Соккер.ру» есть что рассказать. Комментариев: 11