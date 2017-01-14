«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»: стартовые составы
Матч: Тоттенхэм-:-Вест Бромвич
Начало матча: Сегодня, 15:30
Сегодня, 14:42 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Бромвичем».
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.
«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, МакОли, Ольссон, Брант, Флетчер, Якоб, Шадли, Моррисон, Филлипс, Рондон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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