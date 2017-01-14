«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» на сборе в Дубае
Сегодня, 17:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом контрольном матче на сборе в Дубае «Зенит» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом».
«Айнтрахт» - «Зенит» - 0:0
«Зенит» (1 тайм): Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.
«Зенит» (2 тайм): М. Кержаков, Анюков, Жирков, Ломбертс, Йованович, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, А. Кержаков.
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В эту межсезонку у Зенита будет много игр, будет интересно.поленьям платят еще 3-6 мультов))контрольного матча - неплохо
Плюс нагрузки серьёзные у команды.
В эту межсезонку у Зенита будет много игр, будет интересно.
им по 12 руб надо платить,особенно сборникам)!!!!
А ПИТЕРСКИЕ БАБУШКИ ЖДАЛИ ДРУГОГО РЕЗУЛЬТАТА, ЗА ТАКИЕ ТО ЗАРПЛАТУШКИ. БУ-ГА-ГА