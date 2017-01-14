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«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» на сборе в Дубае

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Зенит, Айнтрахт Ф
Сегодня, 17:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом контрольном матче на сборе в Дубае «Зенит» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Айнтрахт» - «Зенит» - 0:0

«Зенит» (1 тайм): Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.

«Зенит» (2 тайм): М. Кержаков, Анюков, Жирков, Ломбертс, Йованович, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, А. Кержаков.

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