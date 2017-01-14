«Ренн» - ПСЖ: стартовые составы
Сегодня, 18:12 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура Лиги 1 между «Ренном» и ПСЖ.
«Ренн»: Костел, Данзе, Мексер, Гнаньон, Бааль, Прчич, Андре, Фернандес, Гросицки, Гуркюфф, Калулу.
ПСЖ: Трапп, Курзава, Силва, Маркиньос, Менье, Мотта, Матюиди, Верратти, Дракслер, Лукас Моура, Кавани.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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