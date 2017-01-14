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«Ренн» - ПСЖ: стартовые составы

Матч: РеннРенн-:-ПСЖПСЖ
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:12 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура Лиги 1 между «Ренном» и ПСЖ.

«Ренн»: Костел, Данзе, Мексер, Гнаньон, Бааль, Прчич, Андре, Фернандес, Гросицки, Гуркюфф, Калулу.

ПСЖ: Трапп, Курзава, Силва, Маркиньос, Менье, Мотта, Матюиди, Верратти, Дракслер, Лукас Моура, Кавани.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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