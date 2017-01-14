Васин: «У меня была „чуйка“, что вернусь в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что изначально чувствовал скорое возвращение в стан «армейцев». Первую часть сезона игрок провел в «Уфе».

«У меня была, так скажем, „чуйка“, что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Ганчаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошёл к нему, спросил: „Мне прощаться с пацанами или нет“? Он говорит — „Да, прощайся“. В этот момент я узнал. Но чутьё было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.

С нагрузками при новом тренере справляемся. В тренировочном процессе в плане бега особенно ничего не поменялось. Для меня в тренировках всё знакомо. Пацаны, думаю, тоже быстро всё схватывают. Работаем с большим удовольствием и желанием».