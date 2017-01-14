Васин: «У меня была „чуйка“, что вернусь в ЦСКА»
Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что изначально чувствовал скорое возвращение в стан «армейцев». Первую часть сезона игрок провел в «Уфе».
«У меня была, так скажем, „чуйка“, что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Ганчаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошёл к нему, спросил: „Мне прощаться с пацанами или нет“? Он говорит — „Да, прощайся“. В этот момент я узнал. Но чутьё было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.
С нагрузками при новом тренере справляемся. В тренировочном процессе в плане бега особенно ничего не поменялось. Для меня в тренировках всё знакомо. Пацаны, думаю, тоже быстро всё схватывают. Работаем с большим удовольствием и желанием».
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Главное парус поставить правильно!
А откуда ветер все равно!
Удачи!
ЦСКА Чемпион!
Главное парус поставить правильно!
А откуда ветер все равно!
Удачи!
ЦСКА Чемпион!
Сегодня 18:46
Хороший игрок,в ЦСКА не смог в основу попасть по простой причине - слишком молод,
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Вот и я говорю,что игрокам до 30 лет нечего в цска делать))
Сегодня 18:46
Хороший игрок,в ЦСКА не смог в основу попасть по простой причине - слишком молод,
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Вот и я говорю,что игрокам до 30 лет нечего в цска делать))
Какое то интересное слово " Чуйка "
Вот что значит Уважаемый клуб в России ЦСКА !!!
Да он просто монстр.
Сегодня 18:46
Хороший игрок,в ЦСКА не смог в основу попасть по простой причине - слишком молод,
--------------------
Вот и я говорю,что игрокам до 30 лет нечего в цска делать))
Удачного возвращения Виктор.
Главное парус поставить правильно!
А откуда ветер все равно!
Удачи!
ЦСКА Чемпион!