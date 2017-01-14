Ибрагимович: «Люди говорили, что я не добьюсь успеха в АПЛ, поэтому я приехал сюда»
Сегодня, 18:34 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович ответил критикам.
«У меня нет никаких проблем с критикой, потому что я сталкиваюсь с ней всю свою карьеру. Она дает мне энергию, это дополнительный вызов.
Люди часто говорят, что я уже мертв, Ибра то, Ибра это... Высказываются бывшие футболисты, о которых я уже даже не помню. Но я знаю наверняка то, что они меня запомнят на всю оставшуюся жизнь.
Было много разговоров вроде: „Ибрагимович никогда не добьется успеха в Англии“. У меня было много приключений в разных странах, но после всех этих речей от критиков, я решил приехать сюда».
В этом сезоне швед провел 28 матчей во всех турнирах за МЮ и забил 18 голов. Он был признан лучшим игроком АПЛ в декабре.
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Игуаин и в Реале штамповал
Достойно похвалы.
А все, что люди болтали до этого - ерунда.
На установке тебе то же самое скажет Моуриньо.