Ибрагимович: «Люди говорили, что я не добьюсь успеха в АПЛ, поэтому я приехал сюда»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович ответил критикам.

«У меня нет никаких проблем с критикой, потому что я сталкиваюсь с ней всю свою карьеру. Она дает мне энергию, это дополнительный вызов.

Люди часто говорят, что я уже мертв, Ибра то, Ибра это... Высказываются бывшие футболисты, о которых я уже даже не помню. Но я знаю наверняка то, что они меня запомнят на всю оставшуюся жизнь.

Было много разговоров вроде: „Ибрагимович никогда не добьется успеха в Англии“. У меня было много приключений в разных странах, но после всех этих речей от критиков, я решил приехать сюда».

В этом сезоне швед провел 28 матчей во всех турнирах за МЮ и забил 18 голов. Он был признан лучшим игроком АПЛ в декабре.