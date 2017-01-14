Моуриньо и его помощники получили 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения из «Челси»
Сегодня, 19:10 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Стала известна сумма компенсации португальскому тренеру Жозе Моуриньо и его штабу после увольнений из «Челси». Так, в 2007 году «синие» выплатили 23.1 млн фунтов команде «Особенного» и ему лично, а в 2015 году эта сумма составила 8.3 млн фунтов.
Таким образом, в общей сложности «Челси» выплатил 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения португальского тренера.
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Имею ввиду нормальных, адекватных болельщиков любых команд :)
А глорам любых мастей пахать до пенсии и после :)