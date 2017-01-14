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Моуриньо и его помощники получили 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения из «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2015/2016, Заграница: события, Челси, Моуриньо Жозе
Сегодня, 19:10 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Стала известна сумма компенсации португальскому тренеру Жозе Моуриньо и его штабу после увольнений из «Челси». Так, в 2007 году «синие» выплатили 23.1 млн фунтов команде «Особенного» и ему лично, а в 2015 году эта сумма составила 8.3 млн фунтов.

Таким образом, в общей сложности «Челси» выплатил 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения португальского тренера.

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