Моуриньо и его помощники получили 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения из «Челси»

Стала известна сумма компенсации португальскому тренеру Жозе Моуриньо и его штабу после увольнений из «Челси». Так, в 2007 году «синие» выплатили 23.1 млн фунтов команде «Особенного» и ему лично, а в 2015 году эта сумма составила 8.3 млн фунтов.

Таким образом, в общей сложности «Челси» выплатил 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения португальского тренера.