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«Атлетико» минимально обыграл «Бетис»

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 0БетисБетис
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:19 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 18-го тура Примеры «Атлетико» одолел «Бетис».

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон».

«Атлетико» - «Бетис» - 1:0 (1:0)
Гол: Гайтан 9.

«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Гайтан (Феррейра Карраско 63), Коке, Гризманн (Хименес 90), Торрес (Гамейро 70).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Бетис»: Адан, Рамирес (Матиас Науэль 70), Дурмиси, Пиччини, Пеццелья, Мартен, Донк, Брашанац (Санчес 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля 82).
Главный тренер: Виктор Санчес.

Предупреждения: Пиччини 61, Аллегрия 79, Себальос 89.

 Судья: Карлос Клос Гомес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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