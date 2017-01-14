«Атлетико» минимально обыграл «Бетис»
Сегодня, 22:19 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 18-го тура Примеры «Атлетико» одолел «Бетис».
Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон».
«Атлетико» - «Бетис» - 1:0 (1:0)
Гол: Гайтан 9.
«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Гайтан (Феррейра Карраско 63), Коке, Гризманн (Хименес 90), Торрес (Гамейро 70).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Бетис»: Адан, Рамирес (Матиас Науэль 70), Дурмиси, Пиччини, Пеццелья, Мартен, Донк, Брашанац (Санчес 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля 82).
Главный тренер: Виктор Санчес.
Предупреждения: Пиччини 61, Аллегрия 79, Себальос 89.
Судья: Карлос Клос Гомес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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