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Энрике: «Видаль доказал, что я ошибался в нём»

Матч: БарселонаБарселона5 : 0Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Видаль Алейш, Энрике Луис
Сегодня, 22:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча 18-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (5:0), похвалив полузащитника команды Алейша Видаля.

«Очевидно, что каждый раз, когда Видаль появляется на поле, он проделывает большую работу. Алейш доказал, что я ошибался на его счет.

Это футбольная команда, я не могу постоянно проводить ротацию, но я хочу дать понять всем игрокам, что они важны. В „Барселоне“ нет футболиста, который доволен своим игровым временем, и это нормально. Я знаю, о чем говорю, потому что сам играл в футбол.

Это был наш лучший матч в сезоне и один из лучших за время моего пребывания в „Барселоне“. Мы знали, что „Лас-Пальмас“ будет проблемой, но защита сыграла отлично».

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