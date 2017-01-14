Почеттино: «Надеюсь, травма Вертонгена не такая тяжелая, как нам кажется»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Почеттино Маурисио , Вертонген Ян
Вчера, 23:10 | Источник: ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал состояние защитника Яна Вертонгена, который получил травму лодыжки в сегодняшнем матче против «Вест Бромвича» (4:0).
«Мы все очень опечалены из-за травмы Яна. Нужно ждать. Будем надеяться, что всё не так плохо, как выглядит. Мы оценим состояние Вертонгена завтра и в понедельник. Могу заверить, что клуб сделает всё, что Ян вернулся в строй как можно скорее».
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