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Почеттино: «Надеюсь, травма Вертонгена не такая тяжелая, как нам кажется»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Почеттино Маурисио , Вертонген Ян
Вчера, 23:10 | Источник: ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал состояние защитника Яна Вертонгена, который получил травму лодыжки в сегодняшнем матче против «Вест Бромвича» (4:0).

«Мы все очень опечалены из-за травмы Яна. Нужно ждать. Будем надеяться, что всё не так плохо, как выглядит. Мы оценим состояние Вертонгена завтра и в понедельник. Могу заверить, что клуб сделает всё, что Ян вернулся в строй как можно скорее».

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