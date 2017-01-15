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Бурлак: «Перед „Рубином“ по-прежнему стоит задача попасть в Лигу Европы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Рубин, Бурлак Тарас
Сегодня, 08:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о задачах клуба на вторую часть сезона. 

«На первом собрании после отпуска Грасия произнес речь. Всего говорить не могу, но общий посыл в том, что у нас уже нет времени на раскачку. Закончатся сборы, и сразу последует встреча на Кубок против „Сибири“. Через три дня „Анжи“, потом „Оренбург“ и „Урал“ на выезде. Весенняя часть очень насыщенная. Если учесть еще и перерывы на матчи сборных, то будут отрезки с двумя встречами в неделю. Поэтому никакого „втягивания“ быть не может. Мы очень много очков потеряли в первой части чемпионата.

Да, перед командой стоит задача выхода в ЛЕ. Нам сразу сказали об этом. Независимо как это будет: через Кубок или чемпионат. Сейчас у нас пройдут сборы. Будем 40 дней в Испании, проведем 10 контрольных матчей. Думаю, что времени вполне достаточно, чтобы наиграть связи. Наверное, сейчас уже не будет такого прихода новичков. Если усиление будет, то только точечное. Мы притерлись друг к другу, и считаю, что даже в чемпионате у нас неплохие шансы. Пять очков – это не такой большой отрыв (от еврокубковой зоны). Тем более что будем играть с каждым».

После 17 туров «Рубин» занимает 9-е место в таблице, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков.

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