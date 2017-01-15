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Рауль: «Приятно каждый день наслаждаться голами Месси»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Месси Лионель
Сегодня, 12:37 | Источник: Твиттер Рауля | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный игрок «Реала» Рауль признался, что ему нравится наблюдать за действиями на футбольном поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в Ла Лиге», — пишет Рауль в своем «твиттере».

Накануне Месси забил гол в ворота «Лас-Пальмаса» и тем самым повторил рекорд Рауля. Оба игрока поражали ворота 35 разных команд Примеры.

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