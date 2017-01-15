Рауль: «Приятно каждый день наслаждаться голами Месси»
Сегодня, 12:37 | Источник: Твиттер Рауля | Редакция: Дмитрий Кристя
Легендарный игрок «Реала» Рауль признался, что ему нравится наблюдать за действиями на футбольном поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в Ла Лиге», — пишет Рауль в своем «твиттере».
Накануне Месси забил гол в ворота «Лас-Пальмаса» и тем самым повторил рекорд Рауля. Оба игрока поражали ворота 35 разных команд Примеры.
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Какие еще нужны слова?:))
Ну не голами же Роналду им наслаждаться. Какая может быть эстетика в пенальти и замыканиях в пустые:))
Какие еще нужны слова?:))
Ну не голами же Роналду им наслаждаться. Какая может быть эстетика в пенальти и замыканиях в пустые:))
ГЫ-ГЫ-ГЫ
восхищается голами лучшего игрока в истории Барселоны -Месси
Если бы Рауль сейчас играл , куда интересней было бы их соперничество с Месси
чем жалкая игра Роналду , который голами с пенальти и с метра в пустые ,считает , что - это соперничество
Хоть кто-то ведет себя нормально - в данном случае, как великий футболист.
А не больной поклонник одной из команд, называющий бревном любого, кто не свой.
Легенды Барселоны все время несут оскорбления и ересь на игроков Реала. Почувствуйте разницу.