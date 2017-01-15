Анри: «„Тоттенхэм“ является претендентом на титул»

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Тьерри Анри считает, что «Тоттенхэм» вполне может побороться за титул в этом сезоне АПЛ. Накануне «шпоры» разгромили «Вест Бромвич» (4:0).

«Почему бы „Тоттенхэму“ и не побороться за титул? Очевидно, что без Вертонгена сейчас им придется тяжелее, но все возможно. Команда Почеттино выглядит очень опасно, она всегда контролирует игру, и не важно, кто ей противостоит. Хотя, повторюсь, потеря Вертонгена станет серьезным ударом.

„Шпоры“ выиграли последние три матча у „Манчестер Сити“, и мы хотим снова увидеть их в хорошей форме. Прямо сейчас только „Сити“ и „Ливерпуль“ могут остановить „Тоттенхэм“».

21 января «шпоры» отправятся в гости к «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.