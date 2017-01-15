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Анри: «„Тоттенхэм“ является претендентом на титул»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Анри Тьерри
Сегодня, 12:50 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Тьерри Анри считает, что «Тоттенхэм» вполне может побороться за титул в этом сезоне АПЛ. Накануне «шпоры» разгромили «Вест Бромвич» (4:0).

«Почему бы „Тоттенхэму“ и не побороться за титул? Очевидно, что без Вертонгена сейчас им придется тяжелее, но все возможно. Команда Почеттино выглядит очень опасно, она всегда контролирует игру, и не важно, кто ей противостоит. Хотя, повторюсь, потеря Вертонгена станет серьезным ударом.

„Шпоры“ выиграли последние три матча у „Манчестер Сити“, и мы хотим снова увидеть их в хорошей форме. Прямо сейчас только „Сити“ и „Ливерпуль“ могут остановить „Тоттенхэм“».

21 января «шпоры» отправятся в гости к «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.

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