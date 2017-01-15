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«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити»

Матч: ЭвертонЭвертон4 : 0Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:28 | Источник: Soccer.Ru

В поединке 21-го тура АПЛ «Эвертон» разбил «Ман Сити».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».

«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 4:0 (1:0)
Голы: Лукаку 33, Миральяс 47, Дэвис 79, Лобос 90+2.

«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Уиллиамс, Холгейт, Бэйнс, Бэрри (МакКарти 72), Дэвис, Коулмен, Миральяс (Шнейдерлин 64), Баркли (Лобос 89), Лукаку.
Главный тренер: Рональд Куман.

«Ман Сити»: Браво, Клиши, Стоунз, Отаменди, Туре, Санья, Сабалета (Ихеаначо 61), Стерлинг, Де Брюйне, Силва, Агуэро.
Главный тренер: Пеп Гвардиола.

Предупреждения: Холгейт 54, Силва 75, Лукаку 90+1, Отаменди 90+1.

Судья: Клаттенбург Марк (Ньюкасл-апон-Тайн)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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