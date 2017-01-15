«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити»
В поединке 21-го тура АПЛ «Эвертон» разбил «Ман Сити».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».
«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 4:0 (1:0)
Голы: Лукаку 33, Миральяс 47, Дэвис 79, Лобос 90+2.
«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Уиллиамс, Холгейт, Бэйнс, Бэрри (МакКарти 72), Дэвис, Коулмен, Миральяс (Шнейдерлин 64), Баркли (Лобос 89), Лукаку.
Главный тренер: Рональд Куман.
«Ман Сити»: Браво, Клиши, Стоунз, Отаменди, Туре, Санья, Сабалета (Ихеаначо 61), Стерлинг, Де Брюйне, Силва, Агуэро.
Главный тренер: Пеп Гвардиола.
Предупреждения: Холгейт 54, Силва 75, Лукаку 90+1, Отаменди 90+1.
Судья: Клаттенбург Марк (Ньюкасл-апон-Тайн)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Мстят что есть мочи,аж шапки горят.)
У кого еще остались сомнения?
Плачет наш Пепка, стоя на бровке,
Больно на Пепика даже взглянуть,
Видно из Сити он начал свой путь))))))
ps Прощай, ПЕП!!
кто-то САААС НУЛ!!!!!!!!!!!!!!
азазазаазазазазаазазаазазаза
Перестройка проходит болезненно.