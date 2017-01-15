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Гвардиола установил личный антирекорд

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 18:37 | Источник: Твиттер Opta

Поражение 0:4 от «Эвертона» стало для тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы самым крупным, которое он терпел со своими командами в рамках национальных чемпионатов.

До «Сити» Гвардиола работал в Испании с «Барселоной» и в Германии с «Баварией».

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