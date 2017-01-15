Гвардиола установил личный антирекорд
Сегодня, 18:37 | Источник: Твиттер Opta
Поражение 0:4 от «Эвертона» стало для тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы самым крупным, которое он терпел со своими командами в рамках национальных чемпионатов.
До «Сити» Гвардиола работал в Испании с «Барселоной» и в Германии с «Баварией».
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подавали недавно чуть ли не как сенсацию
Плачет наш Пепка, стоя на бровке,
Больно на Пепика даже взглянуть,
Видно из Сити он начал свой путь))))))