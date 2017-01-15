Гвардиола установил личный антирекорд

Поражение 0:4 от «Эвертона» стало для тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы самым крупным, которое он терпел со своими командами в рамках национальных чемпионатов.

До «Сити» Гвардиола работал в Испании с «Барселоной» и в Германии с «Баварией».