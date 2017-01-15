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«Ницца» и «Метц» голов не забили

Матч: НиццаНицца0 : 0МетцМетц
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:54 | Источник: Soccer.Ru

В 20-м туре Лиги 1 «Ницца» не справилась с клубом «Метц».

Ницца, «Альянс Ривера»

«Ницца» - «Метц» - 0:0

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Байссе, Сиприен, Козиелло, Энрике, Суке, Плеа (Донис 81), Лусамба (Марсель 67), Перейра.
Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Метц»: Дидильон, Синьорино, Милан, Дианье, Филиппс, Фалетт, Иван, Кохаде, Молле (Лежен 86), Нгетте, Диалло (Вион 81).
Главный тренер: Филлип Хиншбергер.

Предупреждения: Сарр 39, Дианье 73, Козиелло 75.

Судья: Варела.

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